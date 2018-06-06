Вена, 6 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Евросоюзу нужно вести диалог с Россией, в этом убеждены политики Австрии, подготовившие программу австрийского председательства в Совете Евросоюза. В опубликованных 6 июня документах говорится, что Россия является ключевым игроком при обеспечении безопасности и стабильности в Европе и мире.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен

«Поэтому Австрия будет выступать за продолжение отношений ЕС и России на основе пяти направлений, а также за укрепление диалога между Евросоюзом и Россией», — сообщается в программе.

Напомним, Австрия возглавит пост председателя в Совете ЕС в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года. Днем ранее Вену с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин. Первая рабочая поездка за рубеж состоялась после того, как глава Российского государства был переизбран на новый срок.

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