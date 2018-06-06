Как санкции убивают мировую экономику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Убийство мировой экономики: Путин заявил об обратном влиянии санкций;
- «Следы взрывчатки»: Польша продолжает «расследовать» катастрофу под Смоленском;
- Освобождение Европы: во Франции прокомментировали поездку Путина в Вену;
- На случай угрозы: в ДНР готовы использовать морские «Чебурашки»;
- До 2030 года: в Госдуме просят отсрочить повышение пенсионного возраста.
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