Йоханнесбург, ЮАР, 16 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, по инициативе Организации африканского единства отмечается Международный день африканского ребенка, также известный как День защиты детей Африки.

Hugh Grant Дети Африки

Его цель — привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни. Впервые праздник отметили в 1991 году.

Дату для него выбрали в связи с трагическими событиями, которые произошли в ЮАР 16 июня 1976 года. В этот день в Соуэто (юго-западная окраина Йоханнесбурга) около 10 тыс. школьников и студентов вышли на протест против низкого качества образования и с требованием права получать образование на своем родном языке.

В ответ на это правительственная охрана расстреляла сотни молодых людей. В следующие две недели в результате протестов погибли еще более ста человек. Порядка тысячи получили ранения или были покалечены.

После расстрела демонстрации учащихся, протестовавших против введения обучения на языке африкаанс, началось восстание против всей системы апартеида и господства светлокожего населения. Восстание поддержали жители Йоханнесбурга и других городов ЮАР.

Только по официальным данным, с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибло 575 человек. Еще около 6 тысяч арестовали.

Восстание стало началом нового этапа освободительной борьбы, которую возглавил Африканский национальный конгресс. 9 мая 1994 года президентом ЮАР стал Нельсон Мандела, и режим апартеида рухнул.

Однако на этом проблемы детей Африки не закончились — ситуация с правами ребёнка по-прежнему остаётся сложной. Нередко детям угрожают голод, СПИД, неграмотность и смерть во время многочисленных военных столкновений. Уровень детской смертности в наименее развитых странах Африки почти в два раза выше, чем в развивающихся.