Москва, 6 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Позиция рубля на данный момент внушает перспективы за счет восстановления цен на нефть и небольшое ослабление доллара США. Но стоит также учитывать, что к концу месяца произойдет важное событие, а именно, встреча ОПЕК+ после которого можно будет уже чётко определять горизонты движения цен на черное золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Позиции рубля крепки

«По сути, сейчас назрела такая ситуация, что на рынках уменьшилась волатильность из-за ожидания заседания Федеральной резервной системы США, а также Европейского центрального банка», — отметил эксперт.

Особого повода для беспокойства на данный момент нет. Цены на нефть стабилизируются, оказывая несомненную поддержку рублю. Поэтому особого дисбаланса рубля в ближайшей перспективе наблюдаться не будет.

«На общем фоне с технической точки зрения пара рубль/доллfh будет торговаться в диапазоне 60,85 — 62,92. По отношению к евро диапазон можно обозначить в пределах 71.66 — 73.12», — считает Гасанов.

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