Мехико, 6 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Футболисты сборной Мексики перед отъездом в Россию, где они примут участие в чемпионате мира по футболу, устроили себе пышные проводы. Большую вечеринку, на которую пригласили три десятка девушек легкого поведения, девять игроков команды закатили в снятом частном доме недалеко от Мехико.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Безудержное веселье

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Бурно отдохнуть после товарищеской встречи с Шотландией решили, в том числе, основной вратарь команды Гильермо Очоа, а также Рауль Хименес, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан, сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что, скорее всего, никакого наказания за это футболистам не последует, поскольку тренировок они не пропускали и устроили вечеринку в свободное от футбола время.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборная Мексики встретится с Германией, Швецией и Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая подобная выходка футболистов сборной Мексики. В центре грандиозного сексуального скандала игроки оказались и сентябре 2010 года. Сразу после победы в товарищеском матче против Колумбии (1:0) мексиканцы в полном составе отправились в отель, куда пригласили 14 проституток и одного трансвестита. При этом сами футболисты утверждали, что ничего подобного не было.