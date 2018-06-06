Казань, 6 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Вопрос банкротства создателя строительного холдинга «ФОН» Анатолия Ливады, обвиняемого в хищении у дольщиков около 2 млрд рублей, Арбитражный суд Татарии рассмотрит 14 июня 2018 года. На последнем собрании кредиторов принято решение обратиться в суд с ходатайством о признании Ливады банкротом и введении этапа реализации имущества. На сегодня ответчик в рамках дела о личном банкротстве находится на этапе реструктуризации долгов (попытка восстановить платёжеспособность должника), которые на момент ввода процедуры составили почти 209 млн рублей, но могут вырасти до более чем 800 млн рублей, так как в суд продолжают поступать претензии от кредиторов, которые пока не рассмотрены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Напомним, Анатолий Ливада — создатель группы компаний «ФОН», в которую входили не только застройщики, но и производители строительных материалов, проходит подозреваемым по делу о хищении 2,34 млрд рублей у порядка 3,2 тыс. долевых участников домов в разных городах Татарии. Ровно год назад, в конце мая 2017 года, дольщики, перед которыми компании Ливады не выполнили свои обязательства, обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Они писали в своём письме, что «вложили в долевое строительство дома в ООО «ФОН» свои последние деньги», а активы компании — «словно иголка в стоге сена, а дольщики, как кость в горле, мешают всем».

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Сам Анатолий Ливада с конца марта 2017 года до середины апреля 2018 года пребывал в СИЗО, но 11 апреля меру пресечения ему сменили на домашний арест, обосновав тем, что основная часть расследования закончена и оснований содержать под стражей его нет.

Одновременно с этим продолжаются банкротства компаний холдинга — кто-то ещё под наблюдением, а кто-то уже на последней стадии — конкурсном производстве. Примечательно, что зачастую компании выступают кредиторами друг друга и на достаточно крупные суммы. Например, ООО «ФОН», где единственным участником на тот момент был Анатолий Ливада, является кредитором ЗАО «ФОН» с суммой свыше 462 млн рублей, а более 1,075 млрд рублей ЗАО должно аффилированному с ним ООО «ФОН-Ривьера», директор которого Диана Ахметзянова проходила фигурантом того же уголовного дела, что и Ливада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лично Ливаду банкротить начал банк «Открытие», которому удалось то, чего не удавалось до этого «Тимер банку», подававшему схожий иск в 2017 году. 19 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ признал требования обоснованными и ввёл реструктуризацию задолженности.

«Согласно расчёту заявителя, сумма долга Ливады А. Н. на момент подачи заявления составляет 208 752 903 руб. 42 копейки», — отмечается в определении суда с уточнением, что речь идёт о договорах кредитных линий за 2011, 2014−2015 годы.

Финансовым управляющим был утверждён Салих Султанбиков. По его ходатайству суд в середине мая 2018 года наложил обеспечительные меры, запрещающие отчуждение автомобиля Mazda СХ-5 2013 года выпуска. Помимо этого, управляющий пытается оспорить сделку купли-продажи на этот автомобиль, заключённую 6 апреля 2015 года. На рассмотрении суда также находится заявление с требованием признать недействительной сделку с недвижимостью. Подробности не уточняются, определение суда по нему пока не вынесено. В суд поступило несколько ходатайств от кредиторов. ООО «СБК Стекло» требует включить его в реестр с суммой свыше 619,371 млн рублей, а банк «Город» — 9,4 млн рублей.

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30 мая 2018 года прошло собрание кредиторов Анатолия Ливады, на котором среди прочего было принято решение требовать перехода к этапу реализации имущества должника. А также решено не принимать отчёт финансового управляющего, образовать комитет кредиторов, а в в качестве саморегулируемой организации, из членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, избрать ассоциацию «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».