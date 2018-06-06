Москва, 6 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму 827 млрд рублей. Это на 84,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте Дом. РФ (ранее АИЖК).

Pixabay.com Ипотечное бремя

На российском ипотечном рынке среди банков конкуренция сохраняется на высоком уровне. Так, доля крупнейшего кредитора — Сбербанка за четыре месяца выросла на 1,6 п.п. до 52%, доли Россельхозбанка и Газпромбанка выросли на 3,1 и 2,6 п.п. соответственно.

Снижение ставок приведет к тому, что ипотека будет у каждой семьи в РФ

Средние ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье снизились до 9,3%. По данным ЦБ, за четыре месяца 2018 года ставка выдачи ипотеки составила 9,68%. В апреле ставка выдачи по кредитам на новостройки составила 9,43%, на вторичное жильё — 9,63%

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Как сообщало ИА REGNUM, в своем послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что среднюю ставку по ипотеке необходимо снижать до 7−8%. По его словам, за предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.

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