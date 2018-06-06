В России за 4 мес. объем выдачи ипотеки вырос на 84,7%
Москва, 6 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму 827 млрд рублей. Это на 84,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте Дом. РФ (ранее АИЖК).
На российском ипотечном рынке среди банков конкуренция сохраняется на высоком уровне. Так, доля крупнейшего кредитора — Сбербанка за четыре месяца выросла на 1,6 п.п. до 52%, доли Россельхозбанка и Газпромбанка выросли на 3,1 и 2,6 п.п. соответственно.
Снижение ставок приведет к тому, что ипотека будет у каждой семьи в РФ
Средние ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье снизились до 9,3%. По данным ЦБ, за четыре месяца 2018 года ставка выдачи ипотеки составила 9,68%. В апреле ставка выдачи по кредитам на новостройки составила 9,43%, на вторичное жильё — 9,63%
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Как сообщало ИА REGNUM, в своем послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что среднюю ставку по ипотеке необходимо снижать до 7−8%. По его словам, за предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.
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