Владимир, 6 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Союз музеев России предлагает Министерству культуры направить во Владимиро-Суздальский музей-заповедник комиссию, которая изучит ситуацию в учреждении. Об этом 6 мая сообщил Виталий Гуринович — активист Общества друзей музея, которое было создано после закрытия Детского музейного центра в ВСМЗ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

По данным активиста, обсуждение ситуации во владимирском музее прошло на президиуме организации. На нем приняли резолюцию, в которой и содержится предложение. Состав комиссии должно утвердить министерство культуры.

«Ждем комиссию, надеемся на то, что состоять она будет из серьезных профессионалов, и что результаты будут также серьезными», — написал Виталий Гуринович.

Напомним, что 17 мая во Владимире прошли общественные слушания о судьбе музея. На них пришло около ста человек. Они высказали свое недовольство политикой гендиректора музея Игоря Конышева. В частности, возмущение вызвало закрытие Детского музейного центра и реновация самого большого здания музея — культурно-образовательного центра «Палаты». Игоря Конышева также приглашали принять участие в слушаниях и представить на них концепцию развития музея, которую ему было поручено подготовить еще год назад. Игорь Конышев, как и региональные власти, проигнорировал мероприятие.

Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник был основан в 1958 году. Сейчас он является одним из крупнейших федеральных музеев России. Он объединяет целую группу уникальных архитектурных памятников русского жилого, оборонительного и церковного зодчества — на территории Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального, Боголюбово, Кидекши, Муромцево. Многие из них находятся под охраной ЮНЕСКО.