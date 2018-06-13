Москва, 14 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Minsvyaz.ru День донора в Минсвязи РФ

На 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-члены ВОЗ единогласно заявили о своей приверженности и готовности поддерживать добровольное донорство крови. В связи с этим приняли резолюцию, которая учредила Всемирный день донора крови. Впервые эту дату отметили 14 июня 2004 года в Йоханнесбурге.

Поводом для учреждения праздника стало успешное проведение Всемирного дня здоровья в 2000 году, который был посвящен теме «Кровь спасает человеческие жизни. Безопасная кровь начинается с меня». В основу празднования также лёг Международный день донора крови, который ежегодно с 1995 года проводит Международная федерация организаций доноров крови.

Проведение Дня донора координируют Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международное общество по переливанию крови и Международная федерация организаций доноров крови. Этот день отмечают 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

В России существует собственный День донора, который отмечают 20 апреля. Праздник учредили в феврале 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, который состоялся в Государственной Думе РФ. Дату празднования приурочили ко дню, когда произошло первое успешное переливание крови. Именно 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф провел переливание крови роженице, у которой началось сильное кровотечение. Врач решил перелить пациентке кровь её супруга и таким образом спас женщине жизнь.