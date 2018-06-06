Нижний Новгород, 6 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Житель Нижнего Новгорода Алан Табуев, обратившись на прямую линию с президентом РФ, которая состоится 7 июня 2018 года, попросил Владимира Путина вернуть распределение выпускников после университетов. Автор видеовопроса заявил, что «каждый студент, закончивший вуз, не может найти работы по специальности», и привёл в пример себя. Вопрос размещён на официальном сайте прямой линии moskva-putinu.ru, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Мне 26 лет. Я из Нижнего Новгорода. Вопрос касается сферы образования. Проблема здесь налицо: каждый студент, закончивший вуз, не может найти работы по специальности. Так было со мной, так и на сегодняшний день. Если только нет связей у человека, устраивающегося на работу. В СССР работала система распределения студентов. Окончив вуз, он был устроен на работу на тот или иной завод, предприятие и так далее. Не студент искал работу, а работодатель искал студента. Хотелось бы услышать ваше мнение: можно ли на сегодняшний день вернуть такую систему распределения? И как бы она работала в России? Спасибо!» — пишет нижегородец.

Напомним, в Нижегородской области с 2006 года действует Координационный совет по вопросам трудоустройства выпускников. Он создан на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, в состав входят представители от 38 компаний региона и 15 университетов. Поддержку совету оказывает также Совет ректоров нижегородских вузов и областная ассоциация промышленников и предпринимателей. Основная задача объединения — расширить возможности трудоустройства для выпускников и повысить эффективность подбора специалистов на свободном рынке труда. Очередное заседание совета прошло в середине мая 2018 года. На нём и. о. начальника отдела по связям с работодателями университета имени Н. И. Лобачевского Роман Золотов рассказал, что в октябре 2018 года пройдёт Всероссийский студенческий форум «Карьера+», в рамках которого будет выбрана «дюжина лучших» будущих выпускников. Победители смогут пройти стажировку или получить место в ведущей международной или российской компании.

По данным Нижегородстата, в управление по труду и занятости региона к концу апреля 2018 года обратилось по вопросу трудоустройства 10,6 тыс. граждан. В статусе безработных зарегистрированы 6,3 тыс. человек. В регионе уровень общей безработицы — 4,2%, а официально зарегистрированной безработицы на начало мая — 0,4%.

Потребность нижегородских предприятий в сотрудниках (тех, что подали заявки в управление) в апреле составила 32 341 человек.

На начало мая задолженность по заработной плате была свыше 12,9 млн рублей и относительно начала апреля выросла на 2,3% — на 293 тыс. рублей. Зарплату в срок не получили 300 человек, в основном работающие в сфере обрабатывающих производств.

Средняя номинальная начисленная зарплата в первом квартале 2018 года в Нижегородской области составила 30 817 рублей.