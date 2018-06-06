Москва, 6 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ призвали всех поддержать введение моратория на повышение пенсионного возраста до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

«Мы считаем, что до того момента, когда не будут достигнуты показатели жизни 80+, пока не будет поднят реальный уровень и качество жизни, поднимать вопросы пенсионного возраста кощунственно и бесчеловечно», — заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).

Парламентарий призвал «все здравые общественные силы» поддержать запрет на повышение пенсионного возраста.

Правительство 6 июня рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста. Два — Минтруда и один — Минфина.