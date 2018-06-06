Москва, 6 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 5 июня показала повышенную внутридневную волатильность. Эмоциональные участники рынка в моменте отправили баррель к почти одномесячным минимумам в районе $73,80, откуда к закрытию цена восстановилась до $75, минимизировав потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поводом для всплеска эмоций послужили сообщения о том, что США тайно обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу на 1 млн баррелей в день из-за непомерно высоких цен на бензин. Недолго думая, игроки, услышав сочетание «увеличить добычу», кинулись распродавать Brent, однако как только эмоции улеглись, котировки восстановились, хотя и остались в минусе по итогам торговых суток», — отметил Мащенко.

Рынки вспомнили о потенциальной угрозе со стороны предстоящего саммита в Вене, на котором экспортеры могут действительно нарастить показатели производства и тем самым замедлить процесс восстановления баланса на рынке. Тем временем статистика из США не порадовала. Запасы сырой нефти сократились на 2 млн баррелей против прогноза падения на 1,8 млн, а вот запасы бензина неожиданно подскочили сразу на 3,8 млн баррелей против прогноза роста на скромные 590 тыс.

«Отчет не добавил оптимизма на рынке, однако Brent выкупили на просадке, и сегодня, 6 июня, с утра котировки продолжают восстановление, превысив области $75,50. 6 июня минэнерго США опубликует официальный отчет по запасам и добыче, который может тоже подпортить настроение игрокам. Ближайшая значимая поддержка для Brent проходит в районе $75», — полагает Мащенко.

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