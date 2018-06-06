Москва, 6 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Рубль оставался в рамках диапазона на торгах 5 июня, хотя в моменте успел коснуться минимума 30 мая на фоне резкого обвала котировок нефти, которые впоследствии восстановились и утянули за собой российскую валюту. Так, пара доллар/рубль, добравшись до 62,40 руб., в очередной раз финишировала в районе отметки 62 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валюта

«Никаких фундаментальных изменений для российской валюты не происходит, да и техническая картина остается прежней — курс продолжает осциллировать вокруг уровня 62 рубля, который уже заслужил статус зоны комфорта. Предпосылок для выхода из этой зоны в ближайшее время не наблюдается, если, конечно, на рынке нефти или же не геополитическом фронте не произойдет резких перемен», — пояснил эксперт.

Доллар в последнее время стал показывать слабину на международной арене, но при этом всегда старается минимизировать свои потери, не желая выходить из бычьего тренда. Это означает, что рассчитывать на ощутимое укрепление позиций рубля сейчас не приходится, особенно на фоне рисков со стороны рынка энергоносителей, где медвежьи отскоки носят все более агрессивный и эмоциональный характер, что объясняется нарастающей нервозностью игроков перед саммитом ОПЕК в Вене.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидироваться, причем дневные колебания будут оставаться ограниченными. В верхней части графика важной выглядит зона 62,40 руб., пробить которую будет не так просто», — считает Ковалев.

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