Нижний Тагил, Свердловская область, 6 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники муниципальной Службы спасения просят президента России Владимира Путина об установлении досрочных пенсий муниципальным спасателям. По их словам, на сегодня им приходится работать до общего возраста выхода на пенсию, до 60 лет, тогда как у федеральных возраст оговорен законодательством в 40 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведении спасательных работ мы действуем совместно и выполняем одну задачу — спасение людей. Но спасатели МЧС выполняют свою работу до 45 лет, федеральные спасатели до 40 лет, и они имеют право на досрочную пенсию. А муниципальные по достижении общего пенсионного возраста, на сегодня это 60 лет, без права назначения досрочной пенсии», — говорится в их видеообращении.

По их словам, разделение спасателей по правам зафиксировано в федеральном законе ФЗ №400 «О страховых пенсиях». Сотрудники Службы спасения считают данное положение дел абсурдным, так как до 60 лет в экстренной службе человек работать не может.

«Более того, в целях своей и общественной безопасности не должен. При получении травмы или медицинских противопоказаний спасатель оказывается профнепригодным и остаётся социально незащищённым», — говорят спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 7 июня. Вопросы можно задать с помощью специального сайта, в соцсетях и т. д.