Париж, 6 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно введения Белым домом пошлин на сталь и алюминий из ЕС, назвал содержание беседы «малоаппетитным». Об этом сообщает агентство Ouest France.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Как сказал (Отто фон) Бисмарк, если вы объясните людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», — цитирует издание слова французского лидера.

Напомним, 31 мая Эммануэль Макрон позвонил Дональду Трампу, чтобы объяснить — решение ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из ЕС было «незаконным». Добавим, американские СМИ назвали состоявшийся телефонный разговор между главами двух государств «ужасным».

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Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры на полях саммита «Большой семёрки» (G7).

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