Макрон: беседа с Трампом оказалась «малоаппетитной»
Париж, 6 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно введения Белым домом пошлин на сталь и алюминий из ЕС, назвал содержание беседы «малоаппетитным». Об этом сообщает агентство Ouest France.
«Как сказал (Отто фон) Бисмарк, если вы объясните людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть», — цитирует издание слова французского лидера.
Напомним, 31 мая Эммануэль Макрон позвонил Дональду Трампу, чтобы объяснить — решение ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из ЕС было «незаконным». Добавим, американские СМИ назвали состоявшийся телефонный разговор между главами двух государств «ужасным».
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Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры на полях саммита «Большой семёрки» (G7).
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