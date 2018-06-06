Новосибирск, 6 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. КПРФ может отказаться от выдвижения мэра Новосибирска Анатолия Локтя на досрочные выборы губернатора Новосибирской области, которые назначены на сентябрь. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента и КПРФ.

Антон 48048 Анатолий Локоть

«Новосибирская область — проблемный для Кремля регион. Врио главы региона, поддерживаемый «Единой Россией», Андрей Травников — «варяг» для области, в то время как коммунист Локоть, одержавший в 2014 году победу на выборах мэра, — сильная политическая фигура, и его участие в кампании может привести как минимум ко второму туру выборов», — пишет издание, уточняя, что сейчас идут консультации с участием администрации президента.

Сойтись могут на том, что КПРФ не выдвинет Локтя на губернаторских выборах, но получит гарантии, что в Новосибирске не отменят прямые выборы мэра. Официальное заявление о неучастии Локтя в кампании может быть сделано в ближайшее время. Конференция новосибирского обкома КПРФ состоится 11 июня.

«Ну что, кончилась демократия в отдельно взятой области?» — задался вопросом на своей странице в Facebook политический обозреватель «Тайги. Инфо» Алексей Мазур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля на встрече с ветеранами войны и труда мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готов баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области. О своём желании участвовать в выборах сообщил и врио губернатора региона Андрей Травников. Несмотря на то, что официально день голосования будет назначен на сессии новосибирского Заксобрания 8 июня, регион уже погряз в интригах и скандалах.

Так, накануне, 5 июня, Травников опроверг причастность членов своего штаба к телефонным звонкам с провокационными обвинениями в адрес Локтя. В КПРФ в это не верят и выдвигают свои версии.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Главными кандидатами называются врио главы области Андрей Травников («Единая Россия»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) и, возможно, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»).

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Осенью 2017 года после ухода Городецкого эксперты прогнозировали, что кампания будет конкурентной, но они не предполагали, что она будет настолько конфликтной.

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