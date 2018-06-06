Москва, 6 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо заниматься развитием цифровых технологий в промышленности, инфраструктуре и энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии. Об этом в интервью Медиакорпорации Китая заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Российский лидер подчеркнул, что Москва будет стремиться к объединению усилий с Пекином в этих ключевых направлениях, отметив существенные успехи, которых Китай добился в этой области. «Например, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем — и Китаю, и России — будет совершенно недостаточно», — считает президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках национальной технологической инициативы уже реализуются цифровые проекты. И теперь, как заявил в июне в ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент РФ Владимир Путин, их нужно максимально быстро масштабировать и развивать. По его словам, необходимо «сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причём на всех уровнях — от федерального до муниципального». Глава государства подчеркнул, что мощный ресурс развития страны — в широком внедрении передовых технологий, в том числе и цифровых. Добавим, что ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из ключевых задач, обозначенной в указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».