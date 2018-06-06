Москва, 6 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал, с кем из мировых лидеров ему довелось отметить свой день рождения. Об этом он сообщил в интервью медиакорпорации Китая, которое дал в преддверии государственного визита в Китай. По словам главы государства, до этого из-за плотного рабочего графика и отсутствия настолько дружеских отношений с кем-то из зарубежных коллег праздновать эту дату ему не приходилось.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения», — сказал Путин. При этом президент РФ не стал скрывать, что пышных торжеств не было: «Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу».

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Российский лидер назвал Си Цзиньпина «надёжным партнёром» и «очень доступным и по-человечески душевным человеком». Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней президент России посетит Китай. Глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в китайском Циндао (9−10 июня). Также запланированы переговоры Путина с лидером КНР. Это будет первый визит Владимира Путина в Китай после переизбрания в марте на высший государственный пост и вступления в должность, а также первая встреча в 2018 году глав КНР и Российской Федерации. В Китае государственного визита Путина ждут с нетерпением и уверены, что он придаст «новый импульс развитию двусторонних отношений».