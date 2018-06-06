Москва, 6 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. На торгах в Европе 5 июня цена на Brent снижалась до $73,80. Падению цен способствовала информация о том, что США обратились с просьбой к Саудовской Аравии и некоторым другим членам ОПЕК, чтобы они увеличили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Торги 5 июня завершились на уровне $75,05. Покупатели почти полностью отыграли дневные потери. Цена восстановилась на фоне общего ослабления американской валюты и представленных данных по запасам нефти Американским институтом нефти. За минувшую неделю запасы нефти в США сократились на 2,028 млн баррелей.

Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии рост котировок составляет 0,75%. Баррель Brent стоит $75,61. Поддержка $73,80 устояла. В рамках восходящей коррекции по нефти ожидается повышение цен до $76,50. Вечером минэнерго СЩА опубликует свой отчет по запасам нефти в стране.

Напомним, 5 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,11%, до $75,38 за баррель, WTI — на 1,20%, до $65,46 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,20 за баррель.

Читайте также: Глубокой просадки цен на нефть не ожидается