Москва, 6 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает Льва Яшина, Пеле и Диего Марадону лучшими игроками в истории футбола. Об этом он заявил в интервью Медиакорпорации Китая.

Nationaal Archief Fotocollectie Anefo Лев Яшин

«Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Марадона мне ещё очень нравится», — сказал Путин.

Отметим, что в преддверии поездки в Китай на саммит ШОС Путин дал интервью китайскому изданию, в котором ответил на вопросы, касающиеся как политики, так и предстоящего чемпионата мира по футболу.

В частности, российский лидер признал, что сборная России в последнее время не показывала больших результатов, но, несмотря на это, она должна выступить достойно на чемпионате мира и бороться до конца.

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