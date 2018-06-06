Нижнекамск, Татарстан, 6 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. В инциденте с «раздевшейся до нижнего белья» школьницей из Нижнекамска есть доля вины организаторов пункта проведения единого государственного экзамена. Об этом заявила глава департамента надзора и контроля в сфере образования минобрнауки Татарии Наталья Гречанникова.

kremlin.ru ЕГЭ

По её словам, организаторы «даже не предполагали», что девушка в специальной комнате сняла с себя бюстгальтер для того, чтобы пройти рамку металлоискателя.

«Мы считаем, что вина организаторов есть в том плане, что они не вмешались в данную ситуацию. То есть когда видят, что ребенок достаточно напряжен, реагирует болезненно, стоило девочку отвести и предложить просмотреть ее ручным металлоискателем», — цитирует слова Гречанниковой «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в социальных сетях появилась информация, что в Татарии ученицу 11-го класса перед единым государственным экзаменом по химии «заставили раздеться до нижнего белья».

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