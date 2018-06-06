Москва, 6 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по курсу рубля открылись 5 июня ростом. Российская валюта находилась в положительной зоне около трех часов. Всё-таки падение стоимости Brent до $73,80 (-2,39%) сказалось на валютном рынке. Курс доллара вырос до 62,46 руб., курс евро — до 72,89 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть подешевела на информации о том, что США обратились с просьбой к Саудовской Аравии и некоторым другим членам ОПЕК, чтобы они увеличили добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

На американской сессии пара доллар/рубль отступила от сессионного максимума 62,46 руб. вернувшись к 62 руб. Во второй половине торгов рубль получил поддержку от дорожающей нефти на фоне общего ослабления американской валюты.

Сегодня, 6 июня, в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,49%. По-прежнему по рублёвым парам ожидаю консолидацию цены на текущих уровнях в пределах 1 рубля. Не стоит забывать про предстоящие длительные выходные в России. Перед ними многие инвесторы захотят выйти с рынка, чтобы себя обезопасить от неблагоприятных ценовых колебаний после открытия рынка 13 июня. Их действия окажут негативное влияние на рубль.

Напомним, 5 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 9 коп. (+0,10%), до 62,15 руб., курс евро — на 19 коп. (+0,26%), до 72,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+63,63%), евро/рубль — 445,2 млн евро (+41,06%).

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