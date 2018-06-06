Южно-Сахалинск, 6 июня, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Председатель Сахалинского отделения русского географического общества Сергей Пономарёв от имени своих единомышленников — патриотов, проживающих в самых разных регионах России, отправил вопрос на «Прямую линию» президента России Владимира Путина: «Почему День Победы над Японией перестал считаться Днём воинской славы? За этот день отдали жизни более 12,5 тысяч советских воинов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. 1945

Читайте также: День Победы над Японией

«Почему на территории Российской Федерации не исполняется указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией? Вопрос актуальный и волнующий многих жителей Сахалинской области. Правовая база действующая, должен соблюдаться принцип преемственности от СССР к РФ. В октябре 2017 года в администрацию президента было направлено соответствующее письмо с сотней подписей. В ответ поступило шесть писем из разных инстанций с подписями чиновников разного уровня. Но чёткого ответа так и не прозвучало. Возможно, историческая справедливость будет восстановлена через суд, куда направлено обращение. Между прочим, на Сахалине и Курилах погибло более 2 тысяч советских солдат. А в общей сложности в войне с японскими милитаристами на Дальнем Востоке безвозвратные потери составили не менее 12,5 тысяч человек», — написал в своём обращении к главе государства Сергей Пономарёв.

Читайте также: Сахалин 1904 — 1905: памятник захватчикам есть, героев хоронить не положено?

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 1945 года на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От СССР его подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Его имя присвоено одному из островов Малой Курильской гряды. Остров расположен восточнее побережья японского острова Хоккайдо, напоминая Японии о том, как и чем закончилась для неё Вторая мировая война.

2 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о праздновании 3 сентября Дня Победы над Японией. Указ не отменен, должен исполняться. Однако — не исполняется, замалчивается и никак не включен в систему российских дней воинской славы.

У сахалинских поисковиков — патриотов есть и ещё одна боль. Российское законодательство запрещает им открыто и свободно заниматься поиском и захоронением русских героев русско-японской войны 1904 — 1905 года. Между тем памятник японским интервентам тех времен поставлен на острове еще в первой половине XX века.