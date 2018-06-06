Москва, 6 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Уровень сложившихся отношений с председателем КНР Си Цзиньпином таков, что президент РФ Владимир Путин отметил с ним один из своих дней рождения. Об этом российский лидер рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Комментируя свои впечатления от личных встречи с Си, Путин сказал:

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну назвал Си надежным партнером, хорошим другом и душевным человеком.