Казань, 6 июня, 2018, 03:59 — ИА Регнум. В Татарии производителей молока, пострадавших от завоза дешёвого сухого молока из Белоруссии, «спасают» субсидиями, компенсируя спад закупочных цен, который относительно 2017 года составляет 3 рубля 16 копеек с литра — при средней стоимости 18,66 рубля за литр. За счёт мер господдержки, общий объём которой составил 2,3 млрд рублей, в республике удалось сохранить всё дойное стадо, как на сельхозпредприятиях, так и на личных подворьях. В июне выплаты сделают в последний раз, а уже в июле минсельхозпрод Татарии ожидает небольшого повышения закупочных цен, на которые может оказать благотворное влияние временный запрет на ввоз белорусского сухого молока в фасовке свыше 2,5 литра, вступающий в силу 6 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молоко

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Напомним, с 6 июня 2018 года в России вступают в силу временные ограничения, введённые Россельхознадзором, на ввоз молока из Белоруссии в таре свыше 2,5 литра. Под запрет «до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции» попало в том числе и сухое молоко, ставшее причиной существенного спада закупочных цен в регионах России. Производители молокопродукции местному сырью предпочитали дешёвое белорусское, которое в пересчёте на сырое молоко стоило порядка 10−11 рублей за литр, что существенно ниже себестоимости производства молока.

В Татарии цены в начале 2018 года откатились до уровня 2014 года — около 19 рублей за литр, что в среднем на 5 рублей ниже, чем на ту же дату в 2017 году. На начало июня 2018 года в республике средняя закупочная цена была на уровне 18,66 рубля, хотя ещё в феврале 2018 года, принимая обращение к Дмитрию Медведеву депутаты Госсовета РТ называли другую цифру — 22 рубля за литр, и просили оказать поддержку отечественным производителям. С такой же просьбой в середине февраля 2018 года на полях экономического форума в Сочи к премьер-министру обращался и Рустам Минниханов.

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На брифинге 5 июня 2018 года министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов отметил, что дойное стадо, несмотря на имеющиеся проблемы с ценами, сохранить удалось, в том числе и на личных подворьях, и не последнее слово при этом было за поддержкой.

«Конечно, помогла отдельная республиканская поддержка — выделение личным подсобным хозяйствам 3−4 тыс. рублей за дойную корову. По сельхозорганизациям продолжаем субсидировать по три рубля из бюджета республики каждый литр реализованного молока. На сегодня разница в цене к аналогичному периоду прошлого года составляет около 3 рублей 16 копеек за литр молока. Считаем, что мы тремя рублями субсидий эту разницу компенсируем», — подчеркнул министр, уточнив, что из общей суммы поддержки в 2,3 млрд рублей осталось выделить 800 млн рублей, которые будут поступать организациям до июля.

Отметим, личные подсобные хозяйства получили 346 млн рублей господдержки, а сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства — 1,5 млрд рублей из расчёта по 3 рубля за литр реализованного товарного молока.

По данным минсельхозпрода РТ, на 5 июня 2018 года валовый суточный надой по региону составил 3739,8 тонн при надое на одну корову — 15,7 кг при реализации 14,8 кг.

В первом квартале 2018 года из-за сложившейся ситуации производители молока в Татарии недополучили порядка 1,3 млрд рублей, что составляет 10% средств, что необходимы на посевную кампанию.