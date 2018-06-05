Вашингтон, 6 июня, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда ТрампаПол Манафорт отверг обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера в оказании давления на свидетелей, сообщает Reuters.

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«Мистер Манафорт невиновен, и последние заявления прокурора не повлияют на линию нашей защиты. Мы обо всём расскажем в суде», — заявил представитель Манафорта Джейсон Малони.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы бурно отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о самопомиловании.