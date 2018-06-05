Москва, 6 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Гендиректор PR-агентства «Простор» Роман Масленников подал в суд на блогера Юрия Дудя за пропаганду наркотиков, сообщает iReactor.

Суд

Иск Масленников подал в Измайловский районный суд Москвы, согласно иску бизнесмен требует от Дудя удалить материалы с упоминанием наркотических веществ, а также моральную компенсацию в размере 1 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Михаил Прохоров подал на Алексея Навального в суд по делу с требованием опровержения ложной информации в своем «расследовании» и моральной компенсации в размере 1 рубля.