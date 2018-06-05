Вашингтон, 6 июня, 2018, 01:08 — ИА Регнум. В электрокаре Tesla Model 3 инженер из США обнаружил множество лишних деталей, при этом он отметил, что некоторые конструкторские решения оказались на высоте, а электроника машины и вовсе небывалого уровня, об этом 5 июня рассказал портал Motor.

Carlquinn Электромобиль Tesla Model 3

Своими находками с автолюбителями поделился глава компании Munro & Associates Сэнди Мунро. Он отметил, что первое впечатление от сборки машины было просто ужасным, качество находится примерно на уровне корейских автомобилей 90-х годов XX века. Однако ему очень понравились некоторые конструкторские решения, компоновка батареи электрокара, а также управляемость машины.

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Напомним, 22 мая 2018 года известный в США потребительский журнал Consumer Reports выпустил статью с обзором Tesla Model 3. Эксперты журнала пришли к выводу, что они не могут рекомендовать данный автомобиль к покупке.