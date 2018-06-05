Вашингтон, 6 июня, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Правительство США неофициально обратились к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день, сообщает Bloomberg с ссылкой на осведомленные источники.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Данную просьбу связывают с высокими ценами на бензин в США, которые в свою очередь связывают с возросшей ценой на нефть после введения санкций США против Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня на торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent упал в цене на 99 центов до $74,30, что стало самым низким показателем с 8 мая.