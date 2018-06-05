Лондон, 5 июня, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают падать — «стабилизации» на уровне $75 за баррель Brent, которую предсказывали эксперты, не произошло, 5 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снижение цены

К середине дня на торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent упал в цене на 99 центов (1,3%) до $74,30, что является самым низким показателем с 8 мая. Нефть марки WTI после резкого падения до $64,22 за баррель «отыграла» всего 1 цент.

Факторы для падения цен на нефть прежние — это рост добычи в США, ожидание роста добычи в России и снятия квот ОПЕК, о котором должно быть объявлено 22 июня.

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