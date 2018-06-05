Москва, 5 июня, 2018, 21:25 — ИА Регнум. «Никаких кардинальных изменений с точки зрения взаимодействия Российской академии наук и теперь уже ликвидированным Агентством научных организаций (ФАНО) и вновь созданным Министерством науки и высшего образования не произойдет», — заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики (с 18 мая 2018 года) Татьяна Голикова. Она пришла на президиум РАН, чтобы развеять сомнения ученых, ответить на их вопросы в связи с реорганизацией: упразднением ФАНО и образованием на его месте нового министерства.

Заседание Президиума РАН 5 июня 2018 года

По ее словам, необходимо лишь уточнить ряд документов в связи с этими изменениями. Зампред заверила, что новое ведомство — цитирую — «будет проявлять заботу об учреждениях Российской академии наук». Особо подчеркнула, что в подписанном президентом Путиным 7 мая 2018 года Указе в ряду с 11 приоритетными национальными проектами отдельно введен еще один национальный проект — «Наука».

"В самом названии Министерства науки и высшего образования подчеркивается статусность и значимость тех изменений и преобразований, которые должны идти в российском обществе, российской экономике, — отметила Голикова. — Нам очень важно, чтобы взаимодействие вновь образованного Министерства науки и высшего образования, взаимодействие правительства в моем лице и в лице моих коллег было плодотворным, было налажено на должном уровне. И хочу вас заверить, что у вас не должно быть беспокойства по поводу того, что мнение академиков, членов-корреспондентов и обычных сотрудников Российской академии наук не будет учитываться».

Из краткого выступления Татьяны Голиковой, которая, как выяснилось, будет курировать проект «Наука», следует, что от ученых ждут прорывных идей и результатов. Особенно в направлениях, обозначенных как приоритетные главой страны. Это и проект 80+, и амбициозные задачи экономического роста — обеспечение мирового лидерства России.

«Президент поставил весьма амбициозные задачи по продолжительности жизни, по развитию экономики Российской Федерации, по увеличению продолжительности жизни в трудоспособном возрасте, по росту рождаемости, по развитию образования, ряду других отраслей экономики, где ваше участие, участие ваших учреждений важно не только на экспертном уровне, но и на уровне формулирования конкретных предложений по изменению, как ныне действующего законодательства, так и по изменению самих образовательных и научных процессов», — отметила Голикова.

Со своей стороны куратор науки пообещала не затягивать с бюрократическими процедурами, заверила, что в Законе будут расширены полномочия Академии наук, прорабатываются положения о Министерстве науки и высшего образования.

В принципе, как и ожидалось, все институты Академии, которые были переданы ФАНО, перейдут к Министерству. Так что бывший руководитель Агентства, а ныне глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков недаром заметил, что «чувствует себя как дома» в зале президиума.

«Даже ни разу не сомневался, что конструктивное сотрудничество будет продолжено, — подчеркнул министр. Он отметил также, что «представляется очень важным эти успехи закрепить, более того, развить», работать «аккуратно, внимательно, сохраняя то позитивное, что мы наработали».

«Чтобы для национального проекта определить целеполагание, надо действовать быстрее, всю карту представить, обсудить со всеми заинтересованными сторонами», — поторопил академиков министр.

Вообще эта спешка странно смотрелась: Голикова приехала только на час — важные дела в правительстве. Да и потом «Наука» — не единственный проект, который зампред курирует. Есть еще и другие. Может из-за спешки, а может из-за непроработанности вопроса, но конкретики по поводу того, что действительно волнует академиков, не прозвучало. А волнует их, конечно, финансирование. Планов громадье, а где деньги? По сообщению президента РАН, бюджет Академии наук меньше 4 млрд рублей на текущий год.

«Конечно, для нашей оперативной работы, особенно с учетом того, что существенно увеличилась доля экспертной и прогнозной деятельности, а в ближайшие дни будут приняты поправки в 253-й Федеральный закон, и там еще больше задач для нас ставится, этот бюджет, конечно, мал», — несколько смущенно сообщил представителям власти президент РАН, академик Александр Сергеев.

Вице-премьер Татьяна Голикова и президент РАН Александр Сергеев

По его словам, еще в конце прошлого года РАН ставила вопрос об увеличении бюджета. Какие-то моменты были поддержаны, но тем не менее вопрос остается открытым. Глава РАН предлагает выделить сотню приоритетных направлений по всем наукам и финансировать их на мировом уровне. А «не размазывать тонким слоем» по всем исследовательским темам Академии.

Это особенно актуально в связи с тем, что в 2024 году РАН будет отмечать 300-летний юбилей. Ученым хотелось бы встретить его достойно: как по достижениям, так и по финансированию. Что, конечно, весьма связано друг с другом. Однако в ответе Татьяны Голиковой прозвучало лишь то, что она вернула представленный Минфином документ на доработку, поскольку он «был слишком обтекаемый». И еще дала суперсовет академикам — уметь хорошо обосновать выделение ресурсов. Ведь, оказывается, как обоснуешь — так и получишь. Еще многому надо учиться ученым, чтобы получать по потребностям и по труду.

После всего этого благолепия как-то даже странно прозвучал вопрос или утверждение академика Стишова: «С Академией наук покончено?«

"Президент статус РАН подтвердил, — заверила зампред правительства. — Ничто беспокоить не должно».

Неужели это и есть та самая «фактическая броня», которая позволит ученым работать без опасений за будущее Академии наук? Хочется на это надеяться. Как хочется надеяться и на возможности нового Министерства науки: оно, как выяснилось, самое крупное после Министерства обороны, больше 1000 учреждений в составе.