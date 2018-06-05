Москва, 5 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Если не брать во внимание потенциальные риски, а именно усиления санкционного давления на экономику РФ, то можно оценить перспективы рубля как позитивные в краткосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Нефть, несмотря на коррекцию, остается дорогой и оказывает поддержку рублю. Brent торгуется в районе $75,50 за баррель. Ожидать более сильного падения пока не стоит инвесторы, как минимум, будут осторожничать в преддверии заседания ОПЕК+, которое пройдет 22 июня. Ближе к нему, когда будут появляться какие-либо комментарии, волатильность может повыситься.

«В свою очередь главным драйвером роста сейчас можно назвать спрос на активы развивающихся стран, к которым как раз относится рубль. Отечественная валюта с начала недели дорожает на фоне валютных вливаний в банковскую систему со стороны Минфина и притока капитала от зарубежных фондов, инвестирующих в российский госдолг», — пояснил эксперт.

Однако статистика, напротив, смазывает краткосрочную позитивную картину. 4 июня был опубликован индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае 2018 года, он опустился до отметки 54,1 пункта против 55,5 пункта месяцем ранее. Сегодня выйдут данные по инфляции в России. Аналитики ожидают рост до 2,5%. По последним данным, она находится на уровне 2,4%.

«Прогноз, скорее всего, оправдается, учитывая сильный рост бензина в РФ за последний месяц. Об этих рисках высказывались также в ЦБ РФ, говоря об усилении инфляции и росте инфляционных ожиданий. Валютный курс, напротив, не будет способствовать усилению инфляции», — считает Капустянский.

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