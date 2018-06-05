Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Посетители парка Ораниенбаум (входит в состав государственного музея-заповедника «Петергоф») уже длительное время лишены возможности входить в парк кратчайшим путём, со стороны Дворцового проспекта, д. 48, и посещать значительную часть территории парка из-за заборов, ограждающих место проведения инженерных работ. На информационных плакатах значится, что эти работы уже давно должны были завершиться, что вызывает недоумение у людей. На это обратили внимание ИА REGNUM посетители одного из красивейших парков петербургских пригородов.

ИА REGNUM Плакат на заборе в Ораниенбауме

Согласно информации, размещенной на ограждении, устройство наружных сетей и сооружений должно было быть завершено еще в четвертом квартале 2015 года. Однако воз и ныне там. Заказчик работ — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Исполнителем работ значилось ЗАО «СМУ №303».

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом по связям с общественностью ГМЗ «Петергоф» Валерия Карпович, работы в интересах музея-заповедника, о которых идет речь, до сих пор не выполнены, что уже стало предметом судебных разбирательств между ГМЗ и дирекцией. Пока эти работы не завершатся, ограждения должны остаться на своих местах в интересах безопасности посетителей, добавила Карпович.

Как сообщается на сайте ГМЗ, с 26 мая 2018 года для посетителей открыт вход в парк Ораниенбаум со стороны Александровской улицы, а также входы со стороны Китайского дворца (Новой дороги) и со стороны Картинного дома (Дворцовый проспект, д. 50). Для выбора маршрута движения по парку посетителей просят пользоваться временными картами-схемами, расположенными на входах в парк и на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

ИА REGNUM Схема парка Ораниенбаум

Как сообщило в конце мая 2018 года «Агентство строительных новостей», продолжение реставрации дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» оценивается в 52,4 млн рублей. Такая сумма была обозначена в документах госзакупки, размещенных ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Предметом контракта, который должен быть заключен по итогам конкурса до 1 ноября 2018 года, как раз являются наружные инженерные сети и сооружения, а также благоустройство территории, прилегающей к Китайскому дворцу, Кавалерийскому корпусу, Красной аллее, дворцу Петра III.

Парк Ораниенбаум — ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины XVIII — середины XIX века. Парк занимает площадь в 162 гектара. Парк состоит из нескольких исторически сложившихся частей, каждая из которых сформировалась в определенные периоды создания дворцово-паркового комплекса.