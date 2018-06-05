Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В музейно-выставочном центре РОСФОТО 22 июня, в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, откроется интерактивная выставка «Мост». Это мероприятие — не просто фотографии ветеранов. Выставка станет настоящим мостом между теми, кто был молод во времена войны, и теми, кто молод сейчас. Посетители смогут увидеть, что таится в глазах уходящих героев, и ответить на вопросы, которые ветераны задали молодому поколению.

Planeta.ru Авторы проекта «Мост» посетили павловский Дом ветеранов войны и труда №1

Подготовка к выставке длилась порядка двух лет. На протяжении всего этого времени авторы проекта «Мост» общались с жителями павловского Дома ветеранов войны и труда №1, пытаясь проложить мост между поколениями. Чтобы собрать деньги на завершающий этап — организацию выставки, куратор проекта, ведущая радио Energy Анна Тимофеева, запустила краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Анной и узнал, как зародилась идея проекта, какие вопросы ветераны задали молодым людям и как они знакомились с современными профессиями.

Так как я медийный персонаж, у меня много знакомых в арт-среде. Мой друг, международный фотограф Флориан Грён, приехал в Петербург снимать моржей. Поэтому я и оказалась в Питере. В это время знакомый уличный художник из Петербурга Слава ПТРК позвонил мне и попросил съездить в Павловск, чтобы снять ветеранов. Ему это нужно было для одного проекта. Мы сказали: «Да не вопрос!»

Мы не знали, куда едем, потому что никогда с этим не сталкивались. Конечно, мы видели ветеранов. Но те, кто живет в Доме ветеранов, отрезанные от мира, — это другая история. Тем более Флориан — немец. Его дедушка тоже умер на войне, но только по другую сторону. Представляете, как он в этот момент выходил из зоны комфорта?

Мы приехали и начали фотографировать ветеранов. Во время процесса стали общаться, и это оказалось очень интересно. Многим из них было по 90, а некоторым и по 100 лет. Но в них была такая жажда жизни! Один дедушка рассказывал, что планирует получить квартиру в следующем году. Недавно он женился — ему 90, а невесте 70 лет. Мы привыкли относиться к старости как к деменции. Но это проблема нашего государства: у нас почему-то считается, что если человек на пенсии, то он уже никто.

В общем, мы сделали фотографии для проекта Славы. Но вскоре он передумал его продолжать, так как увидел у какого-то европейского художника подобную идею. Слава решил оставить портреты и ничего пока с ними не делать. Однако Флориан очень вдохновился этими снимками. Он мне говорил: «Посмотри на этих столетних людей, что у них в глазах!» Поэтому Флориан предложил придумать другой проект. А время шло, ветераны уходили один за одним… Мы решили, что если сейчас ничего с этим не сделаем, то этого не случится уже никогда. Тогда к нам пришла идея моста между поколениями. Мы не хотели делать упор на тему войны — мы хотели привлечь молодое поколение к диалогу.

Наш проект состоит из трёх частей. Первая — это когда мы сделали серию портретов, не зная, что из этого получится. Второй этап был в октябре 2017 года, когда мы поехали туда с молодыми людьми. Это другое поколение — абсолютно свободное, которое может заниматься тем, чем не могли заниматься в военное время. Мне кажется, людям, которые прошли очень сложную жизнь, важно видеть, ради чего они это делали.

У меня есть знакомый петербургский концептолог Станислав Гаврилов. Я с ним связалась и попросила помочь найти людей. Он дал контакты тех, кто согласился бы на эту историю. В итоге мы привезли к ветеранам диджея Диму Петрова, который пишет электронную музыку, стилистов из студии причесок Vmesto и ребят из бара «Полторы комнаты». Все они бесплатно приехали, подстригли всех, кто хотел, привезли всю аппаратуру и продукты для детокс-коктейлей. Мы им предлагали заплатить, но они отказались. Все это сделали просто потому, что тоже захотели диалога.

Planeta.ru Авторы проекта «Мост» посетили павловский Дом ветеранов войны и труда №1

Для нас это был эксперимент. Мы не знали, чем всё закончится. Один ветеран ушёл. Правда, в следующий раз, когда я пришла к ним, он вернулся и даже подарил свою книгу. Но всё-таки диалог удался. Мы записали те вопросы, которые хотели. Посмотрим, что из этого получится на выставке.

На выставке будет 25 портретов ветеранов. Пять из них будут большие, три двойных портрета, остальные будут формата А2.

Planeta.ru В Петербурге откроется выставка, посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны

Planeta.ru В Петербурге откроется выставка, посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны

Сейчас много новых технологий. И мы хотим использовать в выставке интернет, планшеты, обратную связь. Мы записали вопросы от некоторых ветеранов. Каждый человек, который придет на выставку, сможет ответить на них на сайте и посмотреть, что ответили другие. Потом все ответы мы пришлём ветеранам. Многие из них уже не выходят из Дома и не смогут приехать на выставку, но мы хотим привезти некоторых хотя бы на открытие.

«Что общего между нами?» Или вот мой любимый вопрос, который может вызвать неоднозначную реакцию: «Какой твой нелюбимый звук?» Люди, которые пережили войну, не могут слушать звуки, похожие на летящую мину. Насколько я знаю, где-то за рубежом даже есть фонд, который защищает людей от таких бытовых звуков. Он нацелен на то, чтобы люди поняли, какую реакцию вызывают такие звуки у людей, переживших войну. И вот этот вопрос заставляет задуматься. Для нас неприятный звук — когда пенопластом проводят по стеклу. А для них это всё мелочи.

Они очень открыты общению. Ветераны любят, когда к ним кто-то приезжает. Представляете, у них там каждый день — день сурка. Я туда приезжала много раз, и всегда меня ждал радушный приём. Среди ветеранов абсолютно разные люди. Например, там есть очень модная бабушка. Каждый раз она ко мне приходила в новом наряде, и мы с ней разговаривали про моду.

Planeta.ru Авторы проекта «Мост» посетили павловский Дом ветеранов войны и труда №1

Им очень понравилось создавать музыку. Они рассказывали, как пытались заниматься музыкой в годы войны, поэтому для них это очень важно. Ветеранов удивил семплер, который хранит в себе кучу звуков и представляет из себя целый оркестр. Многие из них и танцевали, и играли, и пытались сочинить музыку. Им понравилось и то, как их подстригли. Ну и конечно, мы много общались. А для них очень важно общение. И нам это было интересно. Я очень многое узнала. Мы слышали урывками много историй о войне, но когда видишь людей, которые всё это прошли, по-другому переживаешь этот опыт и оцениваешь то, что происходит с тобой.

Planeta.ru Авторы проекта «Мост» посетили павловский Дом ветеранов войны и труда №1

Planeta.ru Авторы проекта «Мост» посетили павловский Дом ветеранов войны и труда №1

Одна бабушка рассказала, как, будучи маленькой девочкой, она помогала брату бегать по крышам и тушить шашки. Они засыпали их песком. Жители блокадного Ленинграда — тоже герои. Даже дети внесли большой вклад в жизнь города. Представляешь современного семилетнего ребенка и того, который жил в годы войны — это два абсолютно разных человека. И мне кажется, ветеранам очень важно видеть эту разницу и понимать, что мы более счастливы, что мы свободны.

Большую часть суммы для проекта мы собрали с помощью друзей. Кто-то согласился сделать сайт с большой скидкой, кто-то ролик бесплатно поставит на радио, кто-то оплатит аренду планшетов… В общем, с миру по нитке. Всего на проект ушло около 250 тыс. рублей. На Planeta.ru мы собираем половину этой суммы, она пойдёт на печать фотографий.

При этом краудфандинговая кампания продлится до окончания выставки — 1 июля. Мы хотим не просто собрать деньги на печать фотографий, но и подарить аппаратуру ансамблю «Сударушка», который организован в стенах Дома ветеранов. Мне кажется, очень здорово, когда человек в таком преклонном возрасте всё ещё наслаждается жизнью. А эти люди, как никто другой, заслужили жить в своё удовольствие.