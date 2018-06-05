Москва, 5 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. За действие свободного порта Владивостока электронные визы оформили 17 тыс. туристов, в основном граждане Китая и Японии, нарушения визового режимы единичны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом сообщил замглавы Министерства по развитию Дальнего Востока Павел Волков в ходе пленарного заседания Госдумы.

quotidiendutourisme.com Электронная виза

«Электронные визы оформили 17 тыс. иностранцев, въехало более 11 тыс., в основном, граждане Китая и Японии, далее Сингапура и Индии», — сказал замминистра.

Самые низкие показатели использования показывают морские пункты пропуска, но это связано с отсутствием инфраструктуры, указал он.

При этом, по словам Волкова, нарушения визового режима минимальные.

«46 отказов в ее получении из 17 тыс. Это было три японца и 43 китайца. Нарушения были единичные и связаны с тем, что не успевали уехать за восемь дней, на которые дается электронная виза», — сообщил замминистра.

Кроме того, он обратил внимание парламентариев на то, что, согласно данным за первый квартал 2018 года, «въезды по бумажным и электронным визам сравнялись».

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, которым режим свободного порта Владивосток распространяется на территории международных аэропортов в Дальневосточном федеральном округе.

В 2017 году впервые в российском законодательстве был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, который был внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток.