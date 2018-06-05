Москва, 5 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. У представителей организации Российский Императорский дом нет ничего общего со святой Царской семьей последнего Императора России Николая ll. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила журналистам депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского Императорского дома Александра Закатова.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Смотря же на обвинения господина Закатова в мой адрес, вынуждена с сожалением признать правоту современников Государя Николая ll о том, что прирождённое изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далёком прошлом», — сказала Поклонская.

Депутат добавила, что не «делает чести» организации использовать «приемы советской власти, массово объявлявшей верующих людей сумасшедшими».

По словам Поклонской, если Закатов считает ее заявления «клеветой», пусть обратится в суд.

Ранее директор канцелярии главы Российского Императорского дома Александр Закатов прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в адрес членов Императорского дома.

«Остаётся только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской…», — сказал Закатов.

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