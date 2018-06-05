Москва, 5 июня, 2018, 12:53 — ИА Регнум. После снижения в предыдущие дни нефтяные цены 5 июня стабилизировались. При этом на графиках видна выраженная разница в динамике ценовой структуры. Североморская смесь Brent торгуется в широком диапазоне $74,80 — $79,00 за баррель, вблизи его нижней границы, реализуя боковую коррекцию. При этом легкий американский сорт WTI сформировал падающий тренд, потеряв уже почти 50% от роста с февраля 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

ptra Нефть

5 июня будут опубликованы данные от американского Института нефти (API), которые помогут оценить баланс спроса и предложения на американском рынке. Другие регулярные еженедельные ориентиры, данные по запасам от министерства энергетики США и по количеству буровых установок от Backer Hughes, будут опубликованы позже на текущей неделе.

«Сейчас фокус внимания участников рынка смещается на встречу ОПЕК в расширенном формате 22 июня в Вене, где, вероятно, будет принято решение о смягчении условий сокращения мировой добычи нефти, о чем просигнализировали министры энергетики России и Саудовской Аравии в ходе СПЭФ 2018 в конце мая. Таким образом, котировки Brent продолжат консолидацию около $75,50 за баррель, а WTI — вблизи отметки $65 за баррель», — считает эксперт.

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