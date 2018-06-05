Симферополь, 5 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) Министерства обороны РФ в рамках учений разбомбили объекты условного противника в Крыму и Краснодарском крае, сообщает 5 июня пресс-служба округа.

Mil.ru Авиация ЮВО на учениях

Отмечается, что звено штурмовиков отработало посадку на аэродром с грунтовым покрытием для зарядки боекомплекта, после чего пилоты совершили взлет и выполнили бомбометание по целям на авиационных полигонах Крыма и Кубани.

В это время спецназ отразил атаку на аэродром диверсионной группы «противника», а расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» прикрыли полосу от авиационного удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровском крае войска противовоздушной обороны Восточного военного округа Минобороны РФ во время учений отразили воздушную атаку условного противника под прикрытием ЗРПК «Панцирь».

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