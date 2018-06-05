Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В дни позднего начала матчей чемпионата мира по футболу петербургский метрополитен продлит свою работу. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил журналистам заместитель начальника метрополитена Игорь Выборнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль станции «Новокрестовская» в день открытия

Так, 19 и 26 июня работа подземки будет продлена до 02:00 следующих суток, а 10 июля — до 03:00 следующих суток.

Напомним, что 19 июня в Петербурге сыграют сборные России и Египта (начало матча в 21:00), 26 июня — сборные Нигерии и Аргентины (21:00), а 10 июля в то же время начнется один из полуфиналов.

Как ожидается, новая станция «Новокрестовская», построенная вблизи стадиона «Санкт-Петербург арена», должна принять на себя около 30 процентов пассажиропотока болельщиков в дни проведения матчей ЧМ-2018.

На третьей линии, которая ведет к стадиону, полностью обновлен подвижной состав. Парность движения поездов на новом участке метро, построенном к чемпионату, увеличена до 29 пар поездов в час.

При этом Игорь Выборнов уточнил, что станция «Новокрестовская» в дни футбольного первенства будет работать в обычном режиме, для всех пассажиров, а не только для футбольных болельщиков, направляющихся на стадион или покидающих его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Игорь Албин заявлял, что в период ЧМ-2018 станция «Новокрестовская» будет обслуживать исключительно футбольных болельщиков и клиентские группы FIFA. Как объяснял Албин, после схода с пешеходного моста, ведущего от «Новокрестовской» к стадиону «Санкт-Петербург», любой пассажир натолкнется на зону контроля доступа, пройти через которую можно только с билетом на матч и паспортом болельщика.

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