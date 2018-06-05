Москва, 5 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В Москве стартовал очередной этап уничтожения исторической застройки центра города. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков 5 июня, в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и охранной зоне Московского Кремля на Софийской набережной к настоящему моменту снесено уже семь исторических зданий. На месте старинного квартала планируется традиционно возвести «многофункциональный жилой комплекс», появление которого не обсуждалось с ЮНЕСКО — демонтажные работы производятся лишь по согласованию с Москомархитектурой.

ИА REGNUM Москва. Дворик на Софийской набережной

«Главный архитектор, согласно международным обязательствам, не мог в обход ЮНЕСКО выдавать архитектурно-градостроительные решения и согласовывать стройку. В очередной раз, как с Варваркой, 14 и памятником князю Владимиру, это игнорируется. На этой территории по российскому законодательству разрешена только регенерация, это восстановление ранее утраченной историко-градостроительной среды. Нельзя строить выше зданий, которые здесь находятся либо когда-либо находились. По проекту вместо двух‑ и трёхэтажных построек будут шести‑ и семиэтажные здания. Это официально согласовано. Проект не предусматривает даже сохранение фасадных стен по периметру всего квартала, за исключением стен по Софийской набережной», — подчеркнул Новичков.

Как сообщили в пресс-службе «Архнадзора», снос происходит на огромном участке по адресам: Софийская набережная, 18−24, Болотная площадь, 2−10 в охранной зоне Московского Кремля. Согласованное архитектурно-градостроительное решение обязывает застройщика сохранить только фасады домов 18 и 20 по Софийской набережной. Ни одно из снесенных до фасада зданий, даже дом князей Оболенских (Софийская наб., 18), не наделено охранным статусом. Кроме того, на участке находится несколько выявленных объектов культурного наследия, снос которых никто не согласовывал, заявляют градозащитники.

По их словам, проектировщиком заказа выступает ООО «Проект СПиЧ» — преемник партнерства архитектора Сергея Чобана и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Руководитель проекта — российский архитектор Сергей Чобан. Сносы были согласованы правительством Москвы в составе проекта «многофункционального жилого комплекса», чьим заказчиком является ООО «Капитал ГРУП». Данная организация запомнилась сносом дома Кольбе на Большой Якиманке в 2011 году.

Известно, что в 2017 году было выдано архитектурно-градостроительное решение (АГР) на первый этап данного проекта — подземную автостоянку с наземными внутридворовыми сооружениями. К началу сноса, 18 мая 2018 года, за подписью Сергея Кузнецова было выдано АГР на второй этап — наземное строительство. Как заявляют в «Архнадзоре», из материалов проекта становится ясно, что снос осуществляется ради максимального увеличения «пятна» подземной автостоянки, а наземная часть «многофункционального центра» во внутриквартальной части достигает шести этажей. Таким образом, нарушено главное требование закона к градостроительной деятельности в охранных зонах — ограничение любого строительства регенерацией (восстановлением, восполнением, воссозданием) утраченных элементов историко-культурной и природной среды.

«Нынешний снос является прямым продолжением сносов рубежа 1990−2000-х годов, когда Юрий Лужков зачищал западную часть квартала, во владениях 6−12 по Софийской набережной. Однако в том случае, несколько лет назад, администрация Сергея Собянина привлекла градозащитников к публичному обсуждению регламентов участка. В результате Сергеем Скуратовым был разработан проект малоэтажной и низкоплотной застройки западной части квартала. На этот раз мэрия предпочла действовать кулуарно, старая площадка обсуждения — так называемая Сносная комиссия — ликвидирована несколько лет назад, а новые фактически не работают», — подчеркнули в «Архнадзоре».

По словам градозащитника Андрея Новичкова, в настоящий момент ни Министерство культуры, ни Министерство иностранных дел, которое занимается коммуникацией с ЮНЕСКО, ни департамент культурного наследия в данный вопрос не вмешались. О публичном обсуждении проекта, в том числе на Архитектурном совете, информации нет. Позиция ЮНЕСКО также неизвестна, как и то, запрашивалась ли она в принципе.

В «Архнадзоре» отметили, что о превышении высотных отметок стало известно лишь из проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы, вынесенных на общественное обсуждение в 2016 году. Однако письменные возражения по этому адресу были проигнорированы, как и по всему проекту ПЗЗ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в центре Москвы, несмотря на массовые протесты жителей, произошёл снос доходных домов на Варварке, 14. Строительство пятизвёздочной гостиницы на месте исторической застройки происходит в обход требований ЮНЕСКО.