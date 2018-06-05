Москва, 5 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Последние надежды на рост курса Bitcoin (BTC) тают на глазах. И теперь снова стихают оптимистические заявления, которые ранее звучали, когда на прошлой неделе наблюдалась положительная динамика, но вновь произошел перелом тренда, и неоднократно наученные горьким опытом с декабря 2017 года предпочли сразу ретироваться. Теперь от обвала биткоин удерживает немногое, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов.

Цитата из х∕ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США В тартарары

«Сегодня, 5 июня, утренние торги проходят по уровню $7375, и его преодоление — вопрос только времени. «Умные деньги» уже вооружились чашкой кофе и шортами по BTC, а также готовы грести прибыль золотой лопатой. Отметим, что всё так же актуальны сейчас первые цели в районах $6670 — $6800, но останутся ли они довольны этой победой или захотят еще «крови быков», — пояснил эксперт.

Не способствует росту курса Bitcoin даже готовность одного из самых популярных криптоэнтузиастов Джона Макафи побороться за пост президента Америки в 2020 году. Конечно, это может быть и просто хорошая шутка или новая PR-акция для криптовалют, но желаемого эффекта этим сообщением он пока не достиг.

«Продолжился обвал и на другой популярной валюте Ethereum (ETH). На ней все стали свидетелями фокуса с попыткой повторного достижения к $600, где сработало множество стоп-приказов по заявкам на продажу и открылись новые отложенные сделки на покупку. Но не тут-то было, ведь котировки сразу улетели вниз, как атакующий ястреб.

Скорее всего, в предстоящие недели будет наблюдаться снижение в район к $570 и к области поддержки $500 — $530. В целом же по обеим криптовалютам ожидается развязка киноленты «Новое крушение «Титаника», — высказал свое мнение Щипанов.

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