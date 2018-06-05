Москва, 5 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. До конца 2018 года в Москев по программе реновации планируется заселить более 20 домов-новостроек. Часть домов уже построена, другая часть находится в финальной стадии строительства. Об этом сегодня, 5 июня, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Глава департамента уточнил, что в настоящее время заселяются пять домов, построенных по программе по реновации: на 5-й Парковой улице в Восточном АО, на проспекте Вернадского, Гжатской улице и на улице Красных Зорь в Западном АО. 90% переехавших туда уже обустраиваются на новом месте. Еще около 10% намерены докупить квартиры большей площади.

В Москве в домах по реновации появятся четырехкомнатные квартиры

По словам Лёвкина, на месте снесенных домов будут возводиться новые жилые дома, которые также предусмотрены для переселения по реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин завил, что в Москве дома по программе реновации планируется сносить по «умной» технологии. Технология «умного» сноса предполагает дальнейшее использование строительного мусора, который образуется при разборке ветхих домов.

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