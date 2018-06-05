Донецк, 5 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. ВСУ 16 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 4 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Laura Расстрелянное перемирие

Согласно сообщению, украинские войска обстреливали ДНР из минометов, гранатометов, стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, поселок шахты им. Гагарина, Озеряновка, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, поселок шахты Трудовская, Докучаевск, Тельманово, Новая Марьевка. Также в Докучаевске были повреждены четыре здания, в Зайцево — один дом.

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Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев не намерен мирно урегулировать военный конфликт, постоянно подвозя боевую технику к линии фронта и усиливая войска.