Магадан, 5 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В Магаданской области сложная ситуация с исполнением бюджета на 2018 год. Допущены задолженности перед поставщиками, подрядчиками, банками, а также по бюджетному кредиту. Врио главы региона Сергей Носов выразил обеспокоенность, что к концу года размер долга казны может достигнуть 20 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Большой размер бюджетной задолженности Носов назвал главной проблемой Магаданской области на сегодняшний день.

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«Этот вопрос имеет важное значение, поскольку отражает социально-экономическую политику, проводимую на территории, — объяснил Сергей Носов. — Вызывает беспокойство то, что в бюджете этого года не учтена возможность роста этой задолженности. Её общий уровень к концу года может достигнуть 20 млрд рублей, что равно в принципе самостоятельной доходной части регионального бюджета. На начало года около 13 млрд рублей — задолженность по кредитам, около 5 млрд — перед поставщиками и подрядчиками. На данный момент обстановка такова, что задачи могут быть решены только с ростом кредиторской задолженности».

Врио главы Колымы намерен искать решение этой проблемы совместно с бюджетным комитетом Магаданской областной думы, Счётной палатой и правительством Магаданской области. Предпринять какие-то действия в этом направлении необходимо в короткие сроки, подчеркнул врио главы Колымы.

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«Стабилизировать ситуацию, придать ей положительную динамику, тогда нам легче будет привлекать инвестиции. Инвестор будет видеть, что в целом социально-экономическая обстановка в области стабильная, и регион развивается в положительном направлении», — считает Сергей Носов.

Особо он подчеркнул необходимость более тщательного контроля за расходованием средств.

В интервью телеканалу «Колыма+» Сергей Носов назвал свою должность испытанием.

«Условия сложные, но сверхзадачи надо решать, а «винтовку добудешь в бою». Высота должна быть взята, и пройти эти испытания можно только с командой, организовав работу. Знаете, есть такое выражение, точнее существовало когда-то «положение хуже губернаторского». Я раньше не задумывался, что это значит, что имелось в виду, но, по-моему, в эти слова заложен большой смысл, исторический опыт», — сказал врио главы Колымы.

Напомним, госдолг Колымы на 1 мая составлял 15,5 млрд рублей и за месяц вырос на 1 млрд 800 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим главы Магаданской области экс-мэр города Нижний Тагил Сергей Носов был назначен 28 мая. В этой должности он сменил бывшего губернатора Колымы Владимира Печёного.

Жители Нижнего Тагила не хотели отпускать на Колыму главу города. В соцсетях люди распространяли посты с хештегом #носовнеуходи и призывом сохранить ему должность мэра.

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