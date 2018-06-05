Екатеринбург, 5 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Свердловской области проблему обманутых дольщиков и пайщиков жилья полностью решат до конца 2020 года. Уверенность в этом во время своего отчёта перед депутатами областного Заксобрания выразил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По его словам, в 2017 году была проделана большая работа. Завершили строительство пяти проблемных домов. Были восстановлены нарушенные права 800 человек. К концу 2020 года проблему «обманутых дольщиков» планируется полностью решить.

«Для этого необходимо ввести в эксплуатацию 21 дом. Все необходимые механизмы — и нормативные, и организационные — у нас для этого есть», — сказал Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действует областная межведомственная комиссия, которая занимается помощью обманутым пайщикам и дольщикам. Одним из проблемных является жилищно-строительный кооператив «Стачек», где граждане уже три года ждут жилья в девятиэтажке. Застройщик ранее был осуждён за мошенничество.

Всего же созданная по инициативе губернатора система помощи обманутым пайщикам и дольщикам позволила восстановить имущественные права уже почти 6 тыс. свердловчан, поясняют в областном минстрое.