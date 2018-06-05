Гандинагар, Индия, 5 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Jaguar ВВС Индии разбился на западе страны. Об этом 5 июня сообщает телеканал NDTV.

Commons.wikimedia.org Истребитель SEPECAT Jaguar

Самолет, поднявшийся в воздух на авиабазе Джамнагар, потерпел крушение в штате Гуджарат во время тренировочного полета. По предварительным данным, он рухнул на пастбище неподалеку от деревни.

Пилот погиб. Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее связь с диспечерами потерял самолет военно-воздушных сил (ВВС) Индии, направлявшийся в ЮАР. На борту воздушного судна находилась глава МИД Индии Сушма Сварадж. Связь с самолетом была восстановлена через 14 минут.

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