Москва, 5 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Вопрос о деньгах на сумму $2 млн, полученных бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым в качестве взятки, будет решен 29 июня, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дело Улюкаева

По ее словам, судебное заседание состоится «по вопросам о разъяснении сомнений и неясностей» в связи с исполнением приговора. До настоящего времени деньги были признаны вещественными доказательствами. Решением суда они могут быть возвращены по принадлежности или обращены в доход государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Улюкаев приговорен к восьми годам колонии за получение взятки в размере $2 млн. Сейчас адвокаты бывшего чиновника добиваются снятия ареста с его имущества.