Александров, Владимирская область, 5 июня, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В городе Александров (Владимирская область) 2 июня прошел митинг против завоза московского мусора. По данным СМИ, на него пришло около двухсот горожан, которые потребовали закрыть местную свалку. Постановление о закрытии уже принимал суд, но позже свалку было решено рекультивировать и реконструировать.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР В мусорном окружении

При этом жители уверены, что на полигон привозят мусор из Москвы и Подмосковья, сообщил портал «Новый город Александров».

На митинге присутствовали представители местной администрации, представитель компании, которая реконструирует свалку, а также региональные и федеральные депутаты. Так, депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев заявил, что в ближайшее время он отправит телеграммы генпрокурору и губернатору Владимирской области Светлане Орловой с требованием провести тщательное расследование ситуации.

В резолюции, утвержденной на митинге, протестующие просят СКР и прокуратуру проверить работу свалки, а местных и региональных властей — закрыть полигон и построить новый, который будет расположен максимально далеко от населенных пунктов. Кроме того, жители потребовали не заключать межрегиональные договоры о приеме мусора из других областей.

Напомним, для владимирских районов, которые граничат с Московской областью, мусорная тема стоит очень остро. Достаточно часто появляется информация, что на местные свалки отходы привозят грузовики с московскими номерами. По самим отходам тоже можно понять, что они — из Подмосковья. Об этом свидетельствуют, например, адреса магазинов на чеках. Такая ситуация была, например, в Петушинском районе.

При этом в 2015 году между Владимирской и Московской областями действовало соглашение, согласно которому в Александровский районе привезли 22 тыс. тонн отходов из Подмосковья. Однако сейчас таких соглашений нет.