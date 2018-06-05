Вашингтон, 5 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили, что некоторые виды бактерий обладают способностью питаться чистящими средствами, которые используют для обработки помещений. Об этом сообщается в журнале Astrobiology.

PublicDomainPictures Бактерии

Бактерии были обнаружены в помещениях, где собирают космические аппараты. Сборочные помещения всегда тщательно обрабатывают чистящими веществами и спиртами.

Отмечается, что непатогенные бактерии Acinetobacter были найдены на поверхности аппарата «Марс Одиссей» перед его запуском, а также на поверхностях внутри МКС и в питьевой воде на станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали микроробота, способного бороться с бактериями и производимыми ими токсинами.