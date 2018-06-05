Вашингтон, 5 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Американские учёные нашли ещё один способ выявить смертельные болезни. Так, диагностировать болезни Паркинсона и Альцгеймера можно, наблюдая и анализируя особенности использования компьютерной мыши. Такое совместное открытие сделали исследователи из университета Дьюка в Северной Каролине и Microsoft, сообщает издание Daily Mail.

Pcbuildadvisor.com Компьтерная мышь

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Отмечается, что обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона или Альцгеймера искусственному интеллекту могут позволить дрожащий курсор мыши, медленная скорость прокрутки и повторяющиеся онлайн-поиски. Все эти признаки предполагают наличие у человека болезни Паркинсона. По словам учёных, онлайн-данные людей могут быть использованы в один прекрасный день, чтобы обнаружить ранние признаки заболеваний мозга и привести к более быстрой диагностике. Всего исследователи изучили данные более чем 31 млн американцев, использующих поисковую систему Bing.

Ранее по теме: Ученые выявили связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера

Как сообщало ИА REGNUM, ранее связь между болезнью Альцгеймера и дневным сном выявили специалисты Вашингтонского университета в США. Согласно сделанным на основе проведённых исследований выводам, к этому заболеванию более склонны люди, испытывающие дневную сонливость. Это обусловлено амилоидными бляшками, образующимися в головном мозге пациентов. Они негативно влияют на работу мозга — люди хуже спят ночью и чаще испытывают сонливость днём.